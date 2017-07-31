İSTANBUL Bisiklet Derneği’nin İBB işbirliğiyle Fatih Ordu Caddesi’nde bisiklet kullanımını ve şehir içerisinde bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla düzenlediği bisiklet turuna, yüzlerce bisikletsever katıldı. Beyazıt Meydanı’nda toplanan bisiklet tutkunları, tur öncesi hazırlık yaptı. Hazırlıkların tamamlanması ile bisikletseverler pedal çevirmeye başladı. Bazı bisiklet tutkunları tura aileleri ve çocukları ile katıldı.

KAZANASMAZ AÇIKLADI

Gazete Habertürk'ün haberine göre organizasyonda katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmanın önemine değindi. Tur öncesi konuşan İstanbul Bisiklet Derneği Başkanı Murat Kazanasmaz, derneklerinin 6 ay önce kurulduğunu, amaçlarının İstanbul genelinde bisiklet kullanımını ve bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kazanasmaz, yapılan etkinlik dahil İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile pek çok ortak proje geliştirdiklerini anlattı.

Bundan sonra Ordu Caddesi ve bağlantı yollarının pazar günleri trafiğe kapalı olacağını da ifade eden Kazanasmaz, “Cadde, kapalı olduğu zamanlarda sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılacak. Amacımız sağlıklı yaşama katkıda bulunmak” dedi.

ibb

istanbul