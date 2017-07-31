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TSK Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu

TSK saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:25:16 Güncelleme: 08:28:51 AA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.

Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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