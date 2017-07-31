Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin katıldığı 3. dönem sınavları 1-2 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Mezun olabilmek veya kredisini yükseltebilmek için sınava giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sonuçları açıklandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (AÇIK LİSE 2017)

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 1-2 Temmuz'da girdiği AÖL 3. dönem sınavının sonuçlarını bekliyor. MEB'in yayımladığı takvime göre sınav sonuçları 31 Temmuz'da duyurulacaktı. Sonuçları heyecanla bekleyen adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Fakat, AÖL 3. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. MEB, sınav sonuçlarını açıkladığı vakit haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına giren öğrenciler, aöl öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenebilmesi için aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

Öncelikle MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresine giriş yapın.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Açılan sayfada Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre ile giriş yapın.

Daha sonra sol bölümde yer alan Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin içinden sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.