Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen gencin babası, cesedin üzerindeki örtüyü kaldırıp oğlunu teşhis edince sinir krizi geçirdi. Gencin yakınları güçlükle sakinleştirilebildi.

İHA'nın haberine göre kaza dün akşam saatlerinde Antalya-Alanya karayolu D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki K.İ.'nin kullandığı otomobile Aksaz yol kavşağındaki trafik lambalarını geçtikten sonra arkasından gelmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet arkadan çarptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazada motosiklette bulunan Mustafa Ayar (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Onur Kiraz ise ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Kiraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayı duyan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz'ın yakınları olay yerine akın ederken, oğlunun cansız bedenini gören Mustafa Ayar'ın babası ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazanın ardından Alanya-Manavgat karayolu Manavgat istikametinden trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı.