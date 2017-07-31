Taksim Meydanı'nda bulunan lüks bir otelin balkonuna otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar dikkat çekerken, vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da şehrin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan 8 katlı lüks bir otelin balkonuna kuruması için otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi girişinde bulunan 8 katlı lüks bir otelin 6'ncı katında balkona asılan çamaşırlar meydanda bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Bir süre balkonda asılı kalan çamaşırların daha sonra bir kadın tarafından toplandığı görüldü.