ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Taksim
GÜNDEM

Taksim'de lüks otelin balkonuna çamaşır astılar

8 katlı lüks bir otelin 6'ncı katında balkona asılan çamaşırlar meydanda bulunan vatandaşların da dikkatini çekti

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:33:12 Güncelleme: 09:49:18 İHA

Taksim Meydanı'nda bulunan lüks bir otelin balkonuna otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar dikkat çekerken, vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da şehrin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan 8 katlı lüks bir otelin balkonuna kuruması için otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi girişinde bulunan 8 katlı lüks bir otelin 6'ncı katında balkona asılan çamaşırlar meydanda bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Bir süre balkonda asılı kalan çamaşırların daha sonra bir kadın tarafından toplandığı görüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER