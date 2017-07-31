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HDP'li Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:35:59 Güncelleme: 11:04:32 DHA

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre; HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 59 dakika önce
    Alın bunları da sırtlarını biraz da hapishane duvarına dayansınlar.
  • Misafir 1 saat önce
    Güzel haber
  • Misafir 2 saat önce
    :) hepinisss iceri
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