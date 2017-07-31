İstanbul'un Samatya Sahilinde serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile fertleri hastanede sinir krizi geçirdi.

İHA'nın haberine göre olay, Fatih Samatya Sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Aynur Akkuş (12) ve ailesi serinlemek için sahile geldi. Burada bir süre ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenen Akkuş daha sonra denize girdi. Tek başına denizde yüzen küçük kız birden gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları denizde kaybolan kızı aramak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama ekipleri, DEGAK-4 ekipleri (Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma) ve deniz polisi sevk edildi. Farklı yönlerden arama çalışmalarını yapan ekipler 40 dakika süren arama sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Ardından, "Kurbağa Adam" diye tabir edilen dalgıçlar Aynur Akkuş'un cansız bedenini kıyıya çıkardı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Küçük çocuğa ilk müdahale Deniz Arama ve Kurtarma ekiplerine bağlı botun içinde yapıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan Akkuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından deniz polislerine teslim edilen Akkuş kıyıda hazır bekletilen ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları hastaneye akın etti. Acil servis önünü ve bahçesini dolduran aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.