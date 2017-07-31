Bingöl'de 59 yaşındaki bir kadın, boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Kiğı ilçesine bağlı Sırmacek köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran Sultan Akay (59), boğanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan kadını kurtarmak için köylüler yardım ederken, sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılıp ilk müdahalesi yapılan kadın, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.