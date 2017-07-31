Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında heykele zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" İFADESİ

Polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edilmişti.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

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