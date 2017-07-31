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Atatürk heykeli
GÜNDEM

Atatürk heykeline saldıran Mehmet Malbora tutuklandı

Atatürk heykeline saldıran kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da Atatürk heykeline saldıran esnaf hakkında tutuklama kararı verildi. Mehmet Malbora'nın ifadesinde "Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi" dediği belirtildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:39:52 Güncelleme: 12:45:54 DHA

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında heykele zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" İFADESİ

Polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edilmişti.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 43 dakika önce
    En fazla birkaç gün içinde serbest kalır.
  • Misafir 44 dakika önce
    idam
  • Misafir 45 dakika önce
    yeni türkiye ye hosgeldin...
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