Konya'da tartıştığı komşularına babasının av tüfeğiyle ateş eden 15 yaşındaki M.C.Ç., kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki Ali Osman K.'yi sol bacağından yaraladı.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 00.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle komşularıyla tartışan M.C.Ç., evlerinde bulunan babasına ait av tüfeğini alarak 3 el ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Ali Osman K., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ali Osman K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polise teslim olan M.C.Ç., çocuk polisine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.