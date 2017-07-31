Bolu'da düğün konvoyunda iki sürücünün 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Ellerinde sopalarla birbirine giren sürücüleri çevredekiler araya girerek ayırdı.



DHA'nın haberine göre olay, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otele düğüne gidilirken, iddiaya göre konvoyda gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında gerginlik çıktı. Kavşakta duran iki sürücü, ellerinde sopalarla araçlarından inerek tartışmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Öndeki araçtan inen 3 kişi, arkadaki araçtan elinde sopayla inen sürücünün üzerine yürüdü. Öndeki aracın sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir yakınını itip yanındaki 2 kişi ile birlikte diğer sürücüye saldırdı. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı çevredekiler ayırdı. Sürücüler, yakınlarının da araya girmesiyle sakinleştirildikten sonra yollarına devam etti.