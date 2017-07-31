Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İTİRAFÇI OLDU

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre; İrtegün'ün, ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye itiraflarda bulunduğu belirlendi. Örgütle bağlantısına ilişkin detayları anlattığı iddia edilen İrtegün'ün itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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