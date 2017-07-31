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Okmeydanı'nda terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda adresler didik aranırken, özel hareket polisleri mahalleyi abluka altına aldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:02:48 Güncelleme: 13:23:19 İHA

Okmeydanı'nda çok sayıda polisin katıldığı terör operasyonu gerçekleştiriliyor. İHA'nın haberine göre; Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Ekipler mahalleyi abluka altına aldı.

Özel Hareket Polisleri uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alırken bir itfaiye aracının da operasyonda hazır olduğu gözlendi. Operasyonda mahalleye kimse yaklaştırılmazken araçlar da geri çevrildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların üzeri arandı.

  • okmeydanı
  • terör operasyonu
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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    Ver küsküyü muzaffer
  • Misafir 16 dakika önce
    Sonunda sitemlerim netice getirdi. Bir Okmeydanı sakini olarak çok memnun kaldım. Operasyonların devamını polisimizden beklerim.
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