Okmeydanı'nda terör operasyonu

Okmeydanı'nda çok sayıda polisin katıldığı terör operasyonu gerçekleştiriliyor. İHA'nın haberine göre; Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Ekipler mahalleyi abluka altına aldı.
Özel Hareket Polisleri uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alırken bir itfaiye aracının da operasyonda hazır olduğu gözlendi. Operasyonda mahalleye kimse yaklaştırılmazken araçlar da geri çevrildi.
Öte yandan, şüpheli şahısların üzeri arandı.
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YORUMLAR 1
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Misafir 12 dakika önceVer küsküyü muzaffer00
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Misafir 16 dakika önceSonunda sitemlerim netice getirdi. Bir Okmeydanı sakini olarak çok memnun kaldım. Operasyonların devamını polisimizden beklerim.00