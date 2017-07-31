Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:05:34 | Güncelleme: 13:22:53
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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk yarısında TAV Özel Güvenlik ekipleri, yolcuların bagajlarında yaptıkları kontrollerde tahditli alanlarla, uçağın kabinine alınması yasaklı kesici, delici aletlerin de aralarında olduğu 56 bin malzeme tespit etti.
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Yakalananlar arasında 11 bin 795 bıçak ve kesici alet, 2 bin 31 makas, bin 940 araba parçası, bin 542 inşaat malzemesi ve 18 bin 229 takım çantası da yer aldı.
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Bu yılın ilk yarısında 28.6 milyon yolcuya hizmet veren ve günde binlerce karlışayıcı ile uğurlayıcıyı ağırlayan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6 ayda X-Ray cihazlarına takılan malzemeler dikkat çekiyor.
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Kabine alınması halinde uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek malzemeler, TAV Özel Güvenlik çalışanları tarafından X-Ray cihazlarında anında tespit edilerek uçağın içine girmesi engellendi.
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Bu sayede olası tehlikelerin de önüne geçildi. Atatürk Havalimanı'nda X-Ray cihazlarında tespit edilen malzemeler görenleri hayrete düşürüyor.
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MALA VE EGZOZ GÖTÜRENLER VAR
X-Ray cihazlarındaki TAV Özel güvenlik personelinin dikkatli çalışması sonucu bu yılın 6 ayında da bıçak ve kesici aletler, araba parçaları, inşaat malzemeleri gibi uçağın kabinine veya tahditli alanlara sokulması sakıncalı maddeler anında tespit edildi. Yakalananlar arasında mala,egzoz, çekiç de yer aldı.
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11 BİN 795 BIÇAK VE KESİCİ ALET TESPİT ETTİLER
TAV özel güvenlik personelinin 2017 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerindeki kontrol noktalarında tahditli alanlarla, uçağın kabinine alınması 56 bin yasaklı madde tespit etti.
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Bunlar arasında 11 bin 795 bıçak ve kesici alet, içerisinde pense, tornavida gibi aletlerin bulunduğu 18 bin 229 takım çantası, 2 bin 31 makas, bin 940 araba parçası, bin 542 İnşaat malzemesi (vida, çivi, vb.) da yer aldı.
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YASAKLI MADDELER İÇİN NE UYGULANIYOR
Terminal girişlerinde tespit edilen kargoda taşınmasına izin verilen maddeler yolcuların check-in bagajına koyduruluyor.
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TAV Güvenlik, uçaklarda yolcuların yanlarına almaları yasak olan sadece bagajda götürülebilecek eşyaları da terminal girişlerinde tespit ettiğinde durumu polise bildiriyor. Polis de havayolu şirketini uyararak yasak eşyanın bagaj bölümünde götürülmesini sağlıyor.
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Yolcu olmayan veya check-in bagajı olmayan yolcuların malzemelerinin terminale girişine izin verilmiyor.
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Arındırılmış salon ve transfer kontrol noktalarında tespit edilen malzemeler ise Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla imha edilmek üzere tehlikeli maddeler atık bidonlarına atılıyor. Gökhan ARTAN-İSTANBUL