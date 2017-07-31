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Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:05:34

  • 1 Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
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    İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk yarısında TAV Özel Güvenlik ekipleri, yolcuların bagajlarında yaptıkları kontrollerde tahditli alanlarla, uçağın kabinine alınması yasaklı kesici, delici aletlerin de aralarında olduğu 56 bin malzeme tespit etti.

  • 2 Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
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    Yakalananlar arasında 11 bin 795 bıçak ve kesici alet, 2 bin 31 makas, bin 940 araba parçası, bin 542 inşaat malzemesi ve 18 bin 229 takım çantası da yer aldı. 

  • 3 Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
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    Bu yılın ilk yarısında 28.6 milyon yolcuya hizmet veren ve günde binlerce karlışayıcı ile uğurlayıcıyı ağırlayan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6 ayda X-Ray cihazlarına takılan malzemeler dikkat çekiyor. 

  • 4 Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
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    Kabine alınması halinde uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek malzemeler, TAV Özel Güvenlik çalışanları tarafından X-Ray cihazlarında anında tespit edilerek uçağın içine girmesi engellendi. 

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  • 5 Atatürk Havalimanı'nda X-Ray'e takılan ilginç eşyalar
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    Bu sayede olası tehlikelerin de önüne geçildi. Atatürk Havalimanı'nda X-Ray cihazlarında tespit edilen malzemeler görenleri hayrete düşürüyor.

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