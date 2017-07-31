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Bunlar arasında 11 bin 795 bıçak ve kesici alet, içerisinde pense, tornavida gibi aletlerin bulunduğu 18 bin 229 takım çantası, 2 bin 31 makas, bin 940 araba parçası, bin 542 İnşaat malzemesi (vida, çivi, vb.) da yer aldı.