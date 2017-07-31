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Tekirdağ
GÜNDEM

Tekirdağ'da cinnet getiren gencin dehşet anları böyle görüntülendi

Olayda 1 ağır 3 kişi yaralandı, ardından da bıçakla kendine zarar verdi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:25:50 Güncelleme: 14:49:26 İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde önceki gün bir gencin cinnet getirip 3 kişiyi yol ortasında bıçakladığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kapaklı'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Yunus A., 'Beni cinler gönderdi' diyerek elindeki ekmek bıçağını sokakta önüne gelene salladı. Aldığı bıçak darbeleriyle 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yunus A., Tokat Sulusaray Köyü Derneği'nin önüne geldi ve 'Beni cinler gönderdi' deyip elindeki ekmek bıçağını sokakta yürüyenlere rastgele salladı. 51 yaşındaki Bayram Metesoy'u omzundan, 75 yaşındaki Turan Özcan'ı sırtından ve 66 yaşındaki Nesip Uğrağ'ı da kalbinden bıçaklayarak yaralandı. Ardından da bıçakla kendine zarar verip olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; 3 kadının arkasından elindeki ekmek bıçağı ile yürüyen Yunus A., bir anda yolun karşısına geçip, orada yürüyen Nesip Uğrağ'ı kalbinden bıçaklıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam eden A., olay yerinde olan ve ne olduğunu anlamaya çalışan Bayram Metesoy'un yanına yaklaşıyor ve bıçağı omzuna saplıyor. Olayın sıcaklığıyla Metesoy hemen yerden kalkıp yürümeye çalışırken, A. yoluna devam ediyor ve Tokat Sulusaray Köyü Derneği'ne giriyor. Buradaki kalabalığı görünce ise dernek binasından hızla uzaklaşıyor. A.'nın, güvenlik kamerası kayıtlarına yakalanmadan bir süre önce de Turan Özcan'ı sırtından bıçakladığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nesip Uğrağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra kayıplara karışan ve jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Yunus A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 24 dakika önce
    ruhsal hastalıkların çoğu cinli vesveselerin sonucudur.. bu olaydada gerçeklik payı vardır ..
  • Misafir 37 dakika önce
    Böyle rahatsızlar halkın içinde dolaştırılıyor
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