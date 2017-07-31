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Kayseri'de Kimyasal dolu varil patlaması sonucunda 1 işçi ağır yaralandı

Kayseri'de kimyasal madde dolu varil patladı

Olayda 1 işçi ağır şekilde yaralandı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:45:15 Güncelleme: 14:52:27 DHA

Kayseri'de bir karoser fabrikasında, kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İncesu İlçesi Süksün Mahallesi Kayseri-Ankara karayolu 20'nci kilometresindeki karoser fabrikasında sabah mesaiye gelen işçiler çalışırken, içinde kimyasal madde bulunan 1 metal varil, bilinmeyen bir nedenle patladı. Bu sırada, varilin yanında bulunan işçilerden 33 yaşındaki Salim Tiryaki ağır yaralandı. Yaralı işçi, sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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