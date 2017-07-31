Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir çoban, işe başladığı çiftlikte sürü sahibi iki ortaktan birini meslektaşı sanıp koyunları birlikte çalmayı teklif edince suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Bayramözü köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Ayhan Güzel, ortağı Emrah Çeşitçioğlu ile internetteki bir siteye "çoban aranıyor" ilanı verdi. Amasya'da yaşayan A.E.B, ilanı gördükten sonra çiftlik sahipleriyle görüşerek köyde çalışmaya başladı. Çeşitçioğlu'nu çoban zanneden A.E.B, bir süre sonra Güzel hakkında olumsuz şeyler söyleyerek, koyunları birlikte çalma teklifinde bulundu. Durumu ortağı Güzel'e anlatan Çeşitçioğlu, çobanı suçüstü yakalatmak için jandarmaya haber verdi.

Kiraladığı kamyonetle çiftliğe gelen ve 4 koyunu araca bindiren A.E.B, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kiraladığı aracın sahibi de gözaltına alındı.

"AKLIMI ÇELMEYE ÇALIŞTI"

Emrah Çeşitçioğlu, "Şüpheli, bana acıdığını, daha iyi iş bulabileceğini söyledi. Aklımı çelmeye çalıştı, para teklif ederek, 'ben her şeyi ayarladım, sen hiçbir şeye karışma' dedi. Ortağıma durumu anlattım, jandarmaya ihbar edip suçüstü yakalattık." dedi.

Ayhan Güzel de "Ortağımın kafasını karıştırmak için sürekli para muhabbeti yapmış. Hiç bir şeyden haberimiz yokmuş gibi devam ettik. İlçe Jandarma Komutanlığını bilgilendirdik. Hırsızlığın gerçekleşeceği yerde beklemeye başladık. Bir araçla gelip 4 koyunu götürmek üzereyken suçüstü yakaladık. Sürüdeki koyunların borcunu bile daha ödemedim. Ortağıma ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

KIRŞEHİR