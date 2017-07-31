Kars'ta kanatlı hayvanlar, 'kuş gribi' şüphesiyle toplanarak itlaf ediliyor. Kentte son olarak bir vatandaşa ait 173 kaz itlaf edildi.

Kars'ta hayvan ölümleri devam ediyor. Kanatlı hayvanlarda yaşanan ölümler, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini seferber etti.

İHA'nın haberine göre, Aydınlık Evler Mahallesi'nde Abdurrahman Mali'ye ait yaklaşık 173 kaz, özel kıyafetli görevlilerce telislere doldurularak araçlara konuldu. Görevliler vatandaşa ait kümes ve hayvanların bulunduğu yerleri dezenfekte etti. Kars'ta kanatlı hayvanların neden öldüğü sır gibi saklanırken, il genelinde çok sayıda kanatlı hayvanın son 1,5 ayda itlaf edildiği öğrenildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde yaşanan hayvan ölümleriyle ilgili yoğun çalışma yürütüyor.