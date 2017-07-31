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TSK Zap'ı vurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce bugün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzisi ve bir korugan imha edildi, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'da ise arazi taraması sırasında güdümlü Tanksavar füzesinin (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:34:31 Güncelleme: 15:41:18 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetleri!ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir korugan imha edildi, keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi.

29 Temmuz 2017 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Çiftlikköy'de icra edilen arazi taraması sırasında ise bölücü terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesinin (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

  • tsk
  • Zap
  • Kuzey Irak
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