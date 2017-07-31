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Richard Moore
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İngiliz Büyükelçi Richard Moore'u şaşırtan fotoğraf

İngiliz Büyükelçi Moore, Twitter üzerinden, kırmızı renkli bir otomobilin bulunduğu bölüm dışındaki yolun asfaltlanmış şekildeki fotoğrafını paylaştı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:38:04 Güncelleme: 16:40:41 DHA

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabı üzerinden, park halindeki bir otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Ankara'daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. Sanırım Birleşik Krallık'ta olsa araç çektirilirdi. Ya da asfalt üzerine dökülürdü" dedi. 



İngiliz Büyükelçi Moore, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, kırmızı renkli bir otomobilin bulunduğu bölüm dışındaki yolun asfaltlanmış şekildeki fotoğrafını paylaştı. İngiltere Büyükelçisi Moore, asfaltlanmayan bölümde park halinde duran aracın fotoğrafını "Ankara´daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :)  Sanırım Birleşik Krallık´ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" notuyla paylaştı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    Alın görevden.....
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