Didim'de denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği'nin genç isimlerinden Gürkan Çapkan, başını taşa çarpması sonucu ağır yaralandı. Omuriliği zarar gören ve ameliyata alınan Çapkan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Durmuş Ali Kılınç'ın aktardığı bilgilere göre, Aydın'ın Didim ilçesine tatilini geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, denizde talihsiz bir kaza geçirdi. Çapkan dün saat 15.00 sıralarında Akbük Mahallesi'nde denize balıklama atladı. Başını suyun altındaki taşa çarpan genç sanatçı vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldı. Çapkan, ilk müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan ambulansla Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Omiriliğinin zarar gördüğü tespit edilen Çapkan ameliyata alındı. Uyutulduğu belirtilen Çapkan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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