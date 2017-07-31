Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine açılan davanın 53. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

EMNİYETTEKİ GÖRÜNTÜLER

Habertürk Muhabiri Selahattin Günday'ın aktardığı bilgilere göre; Bugünkü davada Astsubay Birol Ustaoğlu ve Yüzbaşı Murat Bayrak ifade verdi. Bu isimler, Ogün Samast Samsun'da yakalandığında emniyette görüntüleri çekildiği sırada yanında bulunuyordu.

BAYRAKLI GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

Birol Ustaoğlu, Ogün Samast'ın bayraklı görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruya, "Cebinden çıkmıştı, aldık tepki gösterdi. 'Bayrağımı verirseniz her şeyi anlatırım' dedi. Biz de başsavcıya sorduk, 'bayrağını verin ve konuşsun' dedi, biz de konuşsun diye bunu yaptık, görüntülerin de basına servis edileceğini bilmiyorduk, arşiv için çekildiğini düşünmüştük." dedi.

Ogün Samast'a cep telefonundan bir takım görüntüler gösteren, Samast'ın ise "Cinayet anına ilişkin görüntüleri gösterdi bana" dediği Murat Bayrak ise ifadesinde bu iddiayı yalanlandı. Bayrak, "Gösterdiğim görüntü, Ogün Samast'ın gözaltına alındığında çektiğim fotoğraf" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ogün Samast'ın fotoğrafını ne amaçla çektiğini sorduğunda, Bayrak, "Komutanlarımıza göndermek için bilgilendirme amaçı çektim, hata yaptım" dedi.

Bugün iki ismin savunmaları alındı, duruşmaya çarşamba günü devam edilecek.

ogün samast

hrant dink