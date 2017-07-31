Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgilere göre; Maçka Parkı'nda, moda tasarımcısı 24 yaşındaki Çağla Köse’ye, özel güvenlikçi Savaş İ.'nin sözlü taciz iddiasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 5 dakika öncebunları oyun zannedenler başlarına gelince anlarlar00
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Misafir 14 dakika öncebaşladı yine provakatif olaylar. oyuna gelmeyin. önce Atatürk anıtına saldırı sonra yaşam tarzına müdahale konusu olan park olayı. oyun bunlar oyun. uyanın00
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Misafir 24 dakika önceElini ülkemden çek feto !!!!00