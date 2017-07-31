ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Maçka Parkı
GÜNDEM

Maçka Parkı'ndaki tacize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

Maçka Parkı'ndaki sözlü tacize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:50:45 Güncelleme: 17:57:52 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgilere göre; Maçka Parkı'nda, moda tasarımcısı 24 yaşındaki Çağla Köse’ye, özel güvenlikçi Savaş İ.'nin sözlü taciz iddiasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    bunları oyun zannedenler başlarına gelince anlarlar
  • Misafir 14 dakika önce
    başladı yine provakatif olaylar. oyuna gelmeyin. önce Atatürk anıtına saldırı sonra yaşam tarzına müdahale konusu olan park olayı. oyun bunlar oyun. uyanın
  • Misafir 24 dakika önce
    Elini ülkemden çek feto !!!!
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER