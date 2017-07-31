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Hatay'da kaçak Suriyelileri darp ettiği iddiasıyla 3 asker tutuklandı

Hatay Altınözü'de Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyelileri darp ettiği iddiası ile gözaltına alınan hudut birliğinde görevli 4 askerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:42:33 Güncelleme: 18:48:44 AA

Alınan bilgiye göre, Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla göz altına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığının sitesinde dünkü bildirisinde, şunlar kaydedilmişti:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

 

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