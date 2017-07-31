Geride bıraktığımız Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci 3 aylık bir yaz tatiline başlamış ve yoğun geçen bir dönemin yorgunluğunu atmak için dinlenmeye koyulmuştu. Tatil devam ederken bir yandan da "okullar ne zaman açılacak?" ve "yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları soruluyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2017)

Okulların ne zaman açılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinde oldukça yoğun geçen bir dönemin yorgunluğunu atan ve yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler, merakla okulların açılış tarihini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yayınlanan çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 tarihine başlayacak ve öğrenciler 18 Eylül'de sınıflarındaki yerini alacak.

Aynı zamanda yayınlanan takvimde birinci kanaat döneminin başlama ve bitiş tarihleri de belirtildi. Buna göre, 18 Eylül 2017'de başlayacak olan birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi de 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler ikinci kanaat döneminde 8 Haziran 2017 Cuma gününe kadar aralıksız eğitim görecek.

8 Haziran 2017 Cuma günü karnesini alacak olan öğrenciler, bir kez daha 3 aylık bri tatile çıkacak ve bu tatilin ardından da 17 Eylül 2018 tarihinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

YAZ TATİLİ NASIL GEÇİRİLMELİ?

9 Haziran 2017 Cuma günü karnesini alan öğrenciler, 3 aylık bir yaz tatiline başladı. Uzmanlar 3 aylık tatil sürecinde öğrencilerin çeşitli aktivitelerde bulunmasını ve kültürel etkinliklere katılmasını öneriyor. Aynı zamanda tiyatro, sergi, müzik, bale, yabancı dil kursu ve spor faaliyetleri gibi kişisel gelişimi sağlayan etkinliklerin de yapılması tavsiye ediliyor.

Yaz tatilini sürekli olarak bilgisayar başında ve bilgisayar oyunlarıyla geçiren öğrenciler için de uyarılar yapılıyor. Zira uzun süreli bilgisayar kullanımı hem göz, hem de beden sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Yaz tatilinde neler yapılabilir?

Sosyal etkinliklere katılmak,

Spor dallarıyla uğraşmak,

Tarihi mekanlara ve müzelere gitmek,

Kişisel gelişim sağlayan organizasyonlara katılmak,

Bol bol dinlenmek,

Kültürel etkinliklere katılmak,

Yabancı dil öğrenmek,

gibi faaliyetlerin yapılması tavsiye edilmektedir.

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

Zafer Bayramı (30 Ağustos 2017)

Kurban Bayramı 1. gün (1 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 2. gün (2 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 3. gün (3 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 4. gün (4 Eylül 2017)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2017)

Okullar ne zaman açılacak

Tatil ne zaman bitecek

Yaz tatili