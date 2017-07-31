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Tekirdağ'da yapılan DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da polisin yaptığı operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:19:57 Güncelleme: 20:28:40 AA

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 5 kişinin, DEAŞ terör örgütü üyesi olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulandı.

Yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen A.A, A.T, A.M, A.H. ve A.A. isimli şüpheliler, ''DEAŞ terör örgütü üyesi olmak'' suçundan çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

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