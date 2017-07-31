Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 85’i trafik polisi 153 şüpheliden, 42’si Cumhuriyet Savcılığınca, 93’ü ise tutuklanması talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince, yurtdışına çıkış yasağı kararı ve haftada bir kez polis merkezine imza verme şartıyla serbest bırakıldı.



Hafriyat kamyonlarının tonaj aşımı yapmalarına ve yasak saatte beton mikseri geçişlerine rüşvet karşılığı izin verdikleri iddiasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 85 trafik polisi ile polislere rüşvet verdiği iddia edilen 50 kamyon şoförü adliye kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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