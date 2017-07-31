Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesinden İstanbul'da 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
31 Temmuz 2017 planlı elektrik kesintileri;
- YUNUS EMRE Mh., 1405. Sk., 1405/1. Sk., 1405/2. Sk., 1405/3. Sk., 1405/4. Sk., 1405/5. Sk., 1405/6. Sk., 1405/7. Sk., 1405/8. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MEHMET AKİF Mh., 2.AKARSU Sk., ARİF HİKMET Sk., 1.AŞIK VEYSEL Cd., EMRE Sk., 1.KILAVUZ Sk., NİFER Sk., 1.SERHAT Sk., ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN Cd., 2.UĞUR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- TEVFİKBEY Mh., 2309. Sk., 2319. Sk., 1.AYLA Sk., BEŞİR KEMAL Cd., ERAVUTMUŞ Sk., HAKKIBEY Sk., 2.HİLAL Sk., KÖŞK Sk., MEHMET AKİF Sk., MEKTEP Sk., MUAMMER AKSOY Cd., SÜREYYA Sk., ŞEHİT ADEM TAMRAK Sk., ŞEHİT FERİDE Sk., 4.YAYLA Sk., YELDEĞİRMENİ Cd., YEŞİLLİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÖZTEPE Mh., İSTOÇ 1. Cd., İSTOÇ 6. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ZAFER Mh., 163. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MEHMET AKİF Mh., 1.AŞIK VEYSEL Cd., 3.BARBAROS Sk., EMRE Sk., HAZAR Sk., KILIÇ ALİ Sk., ONUR Sk., PİRİ REİS Sk., ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN Cd., 2.UĞUR Sk., ULUS Sk., ATATÜRK Mh., GÖZTEPE Sk., GÜNER Sk., YEŞİLTEPE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- KANARYA Mh., İNCİR KUŞU Sk., KARABATAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÜVERCİNTEPE Mh., 1116. Sk., 1118. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 32/1. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 42. Sk., AHMET YESEVİ Cd., İPEKYOLU Cd., KARADENİZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ALTINTEPSİ Mh., MERKEZ Sk., KEMER Sk., GAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- BELGRAT Mh., İZZETTİN Mh., İZZETBABA Cd., MUNTAZAM Sk., ERCAN KÖYÜ Sk., CENGİZ ÇIKMAZI Sk., GÖKÇEK ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- DİZDARİYE Mh., MİMAR SİNAN Cd., PAZAR Cd., BOSTAN Sk., ENVERPAŞA Cd., SADIKBEY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(
- SUBAŞI Mh., GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., BEYAZ ZAMBAK Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., SAKIZLI BOSTAN Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., İSKELE Cd., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., YENİMAHALLE Mh., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
1 Ağustos 2017 planlı elektrik kesintileri;
- KANARYA Mh., BALIKÇIN Cd., AKBABA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ÇIRÇIR Mh., GÜZEL Sk., ZUHAL Sk., ATİLLA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- HUZUR Mh., AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., KENNEDY Cd., KÜÇÜK YALI Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YILDIZTEPE Mh., 37/14. Sk., 37/12. Sk., 37/10. Sk., 37/11. Sk., 37/17. Sk., 37/12A Sk., 37/17B Sk., 37/16. Sk., 37/15. Sk., 37/7. Sk., 37/8. Sk., 37/13B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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