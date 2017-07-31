Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde gerçekleşen ve can kaybı ile yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ve "kardeş" Suudi Arabistan halkı ile Suudi hükümetine başsağlığı dilenen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Öte yandan, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke'nin Yemen'deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını da kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.