İstanbul Valiliği, 10 yıl önce Avcılar’da yaşanan terör saldırısında yaralanan vatandaşın kazandığı 100 bin liralık tazminatı ödedikten sonra zararın terör sanıklarından tahsil edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Valilik, ‘İç Güvenlik Yasası’ kapsamında tazminatın terör sanıklarından tahsil edilmesi için işlem yapılmasını istedi. Bu kapsamda Emniyet, saldırıyı gerçekleştirenle ilgili bilgileri valiliğe gönderecek ve paranın tahsili süreci başlatılacak.

7 Ekim 2007’de Avcılar Ambarlı Sahilyolu’nda yaşanan olayda çöp konteynerine konulan bomba 22.40’ta patlamış ve P.A. adlı kadın yaralanmıştı. P.A., olayda devletin ihmali olduğu ve kendisini koruyamadığı gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açtı. İstanbul Adliyesi’nde görülen dava sonunda mahkeme, P.A.’ya 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

TERÖRİSTLERDEN TAHSİL EDİLECEK

Kamu adına P.A.’ya 100 bin TL ödeme yapan İstanbul Valiliği, bu paranın olayı gerçekleştiren terör zanlılarından tahsil edilmesi için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazıda, 2015’te çıkartılan ‘İç Güvenlik Yasası’yla tazminatın miktarı, bombalı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerden tahsil edilecek’ maddesine dikkat çekildi. Emniyet Müdürlüğü’nün, terör zanlılarının kimlikleri ve zararla ilgili valiliğe yazı göndereceği öğrenildi.

2 OLAY DAHA VAR

İstanbul Emniyeti, son 1 ay içinde İstanbul’da meydana gelen iki terör olayında suçüstü yaptığı sanıklarla ilgili yürüttüğü soruşturma dosyasını İstanbul Valiliği’nin bilgisine sundu. Valiliğin her iki olayla ilgili olarak yakalanan zanlılardan, meydana gelen zararın tanzim edilmesi için işlem başlatacağı öğrenildi.

- Arnavutköy’de 21 Haziran’da, park halindeki 6 otomobil üzerlerine benzin dökülüp ateşe verildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilleri yakan PKK/ KCK’ya bağlı 1’i çocuk 4 kişiyi tespit etti. Zanlılar yakalanıp tutuklandı.

- Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’de 15 Temmuz’da yaşanan olayda ise gece İETT otobüsüne molotofkokteyli atıldı. Polis, 1’i çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

‘DEVLET TAZMİNAT ÖDER’

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, devletin bu şekilde terör olaylarını gerçekleştirenlere karşı caydırıcılık yaptığını belirterek şu bilgileri verdi: “İdare hukukunda devletin tazminat ödeme yükümlülükleri vardır. Örneğin otobüste bomba patladı. Devlet o tehlikeyi önleyemediği, öngörüp durduramadığı için bir bedel öder. Dünyanın her yerinde bu vardır. Zanlı yakalanmışsa, bombalayan, bombayı hazırlayan, oraya gönderene sorumluluk yüklenmesi gerekir. Devletin ödemek zorunda kaldığı tazminatlar onlara yani eylemi gerçekleştirenlere rücu edilir. Zararı veren çocuksa ailesine rücu edilir. Burada anne-babanın gözetim, denetim yükümlülüğü var.”

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre sorumlu tespit edildikten sonra devletin tazminat davası açarak sorumlusundan ödemesini isteyeceğini belirten Şen şöyle devam etti: “Devlet miktarı ödedikten sonra kimin yaptığı tespit edilirse tazminatı ödemesi için ona rücu ediyor. Devlet bu tip yollara başvurarak caydırıcılık yapacağına inanıyor. Ankara Garı saldırısında ölenlere, yaralananlara ilişkin devlet bedeller ödüyor. Olayı gerçekleştiren canlı bomba ancak onu yönlendiren bulunursa ona gidilir. Rücu davaları 1-2 yıl sürer. Devlet ne bedel ödemişse dönüp sanıktan tahsilatını yapar. Mahkeme ödetme kararı verir. Mal varlığı, parası varsa tahsil eder. Ancak parayı alamadığı için özel hukukta kimseyi hapsedemezsiniz.”

İÇ GÜVENLİK YASASI NEDİR?

2015 yılında çıkarılan ‘İç Güvenlik Yasası’na göre; “Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda, kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili idare ödeme nedeniyle sorumlulara rücu edecek. Rücu istemine ilişkin zamanaşamı süreleri bir kat artırılarak uygulanacak.”