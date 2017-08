Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın bir numaralı sanığı firari sanık Fetullah Gülen. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Genelkurmay davasında da yargılanan darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hakim karşısında.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına sanıkların kimlik tespitiyle devam ediliyor.

Sanıkların kimlik tespitleri sırasında UYAP'ta yaşanan sıkıntı nedeniyle duruşmaya ara verildi.

AK PARTİLİ HAYATİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamasından satır başları;

"Darbe süreciyle alakalı çok önemli davalardan bir tanesinin bugün ilk duruşması yapılıyor. İsmi Akıncılar davası. Darbeciler hedefledikleri ile ilgili hemen hemen tüm çalışmaları burasını karargah belirlemek suretiyle sevk ve idare ediyorlardı. Bu davayla bağlantılı 444 müşteki ve müdahil var. Ayrıca AK Parti bu davaya müdahil olarak katılma isteminde bulunacak.

FETÖ örgütünün başı birinci sırada sanık. İkinci sırada sanık kaçırılan, firar eden her ne ise Adil Öksüz. Rütbeliler var, diğer askeri görevliler var. Tamamı 481. Her dava önemli. ümit ediyoruz ki Türk adaleti adil yargılama ile ki öyle devam ediyor, bu davaları fazla uzatmadan, elbette ki uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle bu yargılamaları sürdürüyor. Davalar bitince sanıklar, darbeciler hakettikleri cezayı alacaklar. Burada bütün milletimiz, şehit yakınları başta olmak üzere, şehitler hepimizindir, mağdur durumdayız. Alçakça darbe teşebbüsünde bulunan failler var. Asli manevi failleri var. Statüleri her ne ise ona uygun yaptırıma müstehak olacaklar."

"Yargılama ile alakalı bu örgütün belli yerlerde talimat almak suretiyle bir takım unsurları propaganda amacı olarak kullandığını görmekteyiz. Bunun çok yakın örneği, Hero diye nitelenen tişört ile salona gelmiş olmaları. Bu konu üzerinde çalışılıyor ama bu konuda esas olan şu. Hiçbir failin terör örgütü mensubu olarak yargı önüne çıkan hiçbir bireyin propaganda amaçlı görsel sergilemesine asla izin verilmeyecek."

CHP'Lİ LEVENT GÖK'TEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün açıklamalarından satır başları;

"Biz de davayı takip edeceğiz. Geniş bir avukat ordusu ile beraber davayı müdahil olarak takip ederek davayı canlı tutmaya çalışacağız. İdam cezası konusunda iktidarın da halka doğruyu söylemesi gerekir. Türkiye hukuk sisteminden 2004 yılında AK Parti iktidarında ortadan kaldırılmıştır. Getirilse bile uygulanamaz. Duygusal davranmamak gerekir, gerçekçi olmak gerekir."

EN ÖNDE SİVİL İMAMLARDAN KEMAL BATMAZ GETİRİLDİ

486 sanıktan aralarında sivil imamların ve üst düzey darbeci komutanların olduğu 80 sanık duruşma salonuna tek sıra halinde alındı. Tek sıra halinde yürüyen sanıklardan Kemal Batmaz en önde, arkalarında ise diğer asker ve sivil sanıklar salona alındı.

SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLİRKEN ŞEHİT YAKINLARI PROTESTO ETTİ

Tek sıra halinde duruşma salonuna alınan sanıklar, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki şehit yakınları tarafından protesto edildi. Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada hakim karşısına çıkacak 486 sanık, duruşma salonuna tek sıra halinde getirildi. En önde, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden olan ve Adil Öksüz'le birlikte darbeyi planladığı belirtilen Kemal Batmaz, ikinci sırada ise Genelkurmay davasında da yargılanan ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk yer aldı.

ŞEHİT YAKINLARINDAN SANIKLARA TEPKİ

Sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde toplanan şehit yakınları, 'İdam isteriz' sloganları attı. Bazı şehit yakınları, güvenlik çemberini aşarak, sanıkların getirildiği bölüme geçmek istedi. Polis ekipleri engel olmak isterken, bu sırada arbede yaşandı.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

DHA'nın haberine göre; 29 Ağustos'a kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait dronlar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA'da cezaevi önüne konuşlandı.

DURUŞMA SALONU YENİDEN DÜZENLENDİ

Darbe davalarının görülmesi için yapılan duruşma salonu, duruşmaya çok sayıda gazi ve şehit yakının gelecek olması nedeniyle yeniden düzenlendi. Salonu sınırlı sayıda sanık yakının alınacağı, sanık yakınları için ayrılan bölüme müştekilerin oturacağı belirtildi. Sanık yakınları için ise basın mensuplarına ayrılan bölün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için, salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlanacak.

Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de takip ediyor.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Bu arada, darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki dava, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Böylelikle Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanık sayısı 486'ya çıktı.

Akın Öztürk

adil öksüz

Kemal Batmaz

akıncı üssü davası