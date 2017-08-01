Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başlıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın bir numaralı sanığı firari sanık Fetullah Gülen. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Genelkurmay davasında da yargılanan darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hakim karşısında olacak.

EN ÖNDE SİVİL İMAMLARDAN KEMAL BATMAZ GETİRİLDİ

486 sanıktan aralarında sivil imamların ve üst düzey darbeci komutanların olduğu 80 sanık duruşma salonuna tek sıra halinde alındı. Tek sıra halinde yürüyen sanıklardan Kemal Batmaz en önde, arkalarında ise diğer asker ve sivil sanıklar salona alındı.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

DHA'nın haberine göre; 29 Ağustos'a kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait dronlar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA'da cezaevi önüne konuşlandı.

DURUŞMA SALONU YENİDEN DÜZENLENDİ

Darbe davalarının görülmesi için yapılan duruşma salonu, duruşmaya çok sayıda gazi ve şehit yakının gelecek olması nedeniyle yeniden düzenlendi. Salonu sınırlı sayıda sanık yakının alınacağı, sanık yakınları için ayrılan bölüme müştekilerin oturacağı belirtildi. Sanık yakınları için ise basın mensuplarına ayrılan bölün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için, salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlanacak.

Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor.

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