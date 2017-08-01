İstanbul ve yurdun batı kesimlerinde 2 gün daha poyraz yönünden sert esmesi beklenen rüzgar serinlik verirken sıcaklık artışı Perşembe ve sonraki günler yaşanacak.

İL İL HAVA DURUMU

AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da kademeli olarak artan hava sıcaklığının Pazartesi günü 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Basra Körfezi üzerinden gelen Muson sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların hissedilir derecelerde artması ve mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul’da nem oranının ise cuma günü %64-94 seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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