Ağrı merkeze bağlı Ballıbostan Köyü'nde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişiden biri olan Ahmet Yıldız adlı vatandaş hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ballıbostan Köyü'nde çiftçilikle geçimini sağlayan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Ahmet Yıldız, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde dışarıya çıkarken kuduz köpeğin saldırına uğradı. Köpeğin saldırısında yüzü parçalanan Ahmet Yıldız, yakınları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

25 Temmuz'da köyde rahatsızlanan Ahmet Yıldız, Ağrı'dan Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Yıldız, önceki gün hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi dün köy mezarlığına getirilerek defnedildi. Ahmet Yıldız için köyde taziye çadırı kurulurken, köpeğin ısırdığı Muhammet Polat'ın tedavisi devam ediyor.

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün oldukları ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren ölen Ahmet Yıldız'ın kardeşi Yusuf Yıldız, kuduz köpeğin köye korku saldığını ve köylülerin akşam saat 18.00'den sonra dışarıya çıkamadıklarını söyledi. Köyde sokak lambalarının bulunmadığını geceleri köyün karanlığa gömüldüğüne dikkat çeken Yıldız, vatandaşların korku ile yaşadıklarını dile getirdi.