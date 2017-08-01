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Diyarbakır'dan 2 şehit - Son Dakika

Diyarbakır'dan acı haber! Binbaşı ve koruması uzman çavuş şehit

01 Ağustos 2017 Salı, 11:15:50 Güncelleme: 11:46:56 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre; saldırıda bir binbaşı ve binbaşının koruması olan bir uzman çavuş şehit oldu.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 5 dakika önce
    Allah mekanlarini cennet eylesin...yine 2 vatan evladi sehit...Soysuz vatansiz kopekler...bayragimizi indiremeyeceksiniz...ezani susturamayacaksiniz...bu ulkeyi bölemeyeceksiniz...Bimba yaptiginiz yerde gebertileceksiniz
  • Misafir 6 dakika önce
    allah şahidimiz olsun birgün verdigimiz canların hesabını sormassak kanımız kurusun.Türk er tükenmez köpek soyları
  • Misafir 6 dakika önce
    Kuzey Suriye ypg unsurlarından ciddi şekilde temizlenmedikçe Doğu Anadoluda yıllar boyunca şehit vermeye devam edeceğiz yazık vatan evlatlarımıza
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