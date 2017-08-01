Diyarbakır'dan acı haber! Binbaşı ve koruması uzman çavuş şehit

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre; saldırıda bir binbaşı ve binbaşının koruması olan bir uzman çavuş şehit oldu.
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YORUMLAR 13
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Misafir 5 dakika önceAllah mekanlarini cennet eylesin...yine 2 vatan evladi sehit...Soysuz vatansiz kopekler...bayragimizi indiremeyeceksiniz...ezani susturamayacaksiniz...bu ulkeyi bölemeyeceksiniz...Bimba yaptiginiz yerde gebertileceksiniz30
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Misafir 6 dakika önceallah şahidimiz olsun birgün verdigimiz canların hesabını sormassak kanımız kurusun.Türk er tükenmez köpek soyları30
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Misafir 6 dakika önceKuzey Suriye ypg unsurlarından ciddi şekilde temizlenmedikçe Doğu Anadoluda yıllar boyunca şehit vermeye devam edeceğiz yazık vatan evlatlarımıza00