Diyarbakır'dan acı haber! Binbaşı ve koruması uzman çavuş şehit

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre; saldırıda bir binbaşı ve binbaşının koruması olan bir uzman çavuş şehit oldu.

diyarbakır

şehit haberleri