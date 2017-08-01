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Bursa'da madde kullanıp yol ortasında krize giren genci çocuklar endişeli gözlerle izledi

Bayılan genç vatandaşlar tarafından "daha fazla zarar görmesin" diye gölgeye alındı

01 Ağustos 2017 Salı, 11:49:32 Güncelleme: 12:16:14 İHA

Bursa'da madde kullanıp fenalık geçirerek bayılan genci başına toplanan küçük çocuklar endişeli gözlerle izledi.

İHA'nın haberine göre, Tuzpazarı Muhtarlığı'nın yanında madde içtiği için bayıldığı iddia edilen gence çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. İçtiği maddenin etkisiyle kendinden geçerek yol ortasında bayılan gence ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bayılan genç vatandaşlar tarafından "daha fazla zarar görmesin" diye gölgeye alınırken, bazı vatandaşlar ise baygınlık geçiren genci soğuk su sürerek ayıltmaya çalıştı. Genç, 112 ekiplerinin ardından kendine gelerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bayılan gencin başında toplanan çocuklar ve yoldan geçen vatandaşlar ise olayı endişeli gözlerle izledi.

 

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