Eski İçişleri Bakanı AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala, hastanede tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret etti. Oğlunun ziyaretinden memnuniyet duyan anne Ala, "Oğlumu görünce yaralarım iyi oluyor" dedi.



İHA'nın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala bugün memleketi Erzurum'a geldi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde Perşembe gününden bu yana tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret eden Efkan Ala, doktorlardan bilgi aldı. Baba Temel Ala ile de görüşen Efkan Ala daha sonra annesinin yanında ayrıldı.

Hastanede tedavi gören diğer hastalara da geçmiş olsun temennilerinde bulunan Ala, daha sonra Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne giderek muayene oldu.



Oğlunun ziyaretinden memnuniyet duyan anne Gönül Ala, "Benim oğlum tabii ki gelecek mecbur. O gelince yaralarım iyi oluyor. Sürekli telefonda arıyordu zaten. Beni arayınca 'gelip seni alacağım' dedi. Allah'a şükür büyük bir hastalığım olmadığı için ben burada kaldım" dedi.