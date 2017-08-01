AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yarın seçim yapılsa CHP yine yüzde 25 alacak. Tek bir puan bile artıramayacaklar. Hala korku pompalayarak milletten destek alacaklarını zannediyorlar. Ama bu millet korkuya oy vermez. Bu millet hizmet üretene, iş yapana oy verir." dedi.

Turan, partisinin Lapseki İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP'nin yıllardır seçim başarısı gösteremediğini, yüzde 25'i bir puan bile artıramadığını bildirdi.

"CHP, HAYIR ORANINI KENDİ HANESİNE YAZMAMALI"

CHP'nin, referandumdaki yüzde 48,6'lık "Hayır" oranını kendi hanesine yazmaması gerektiğine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Referandumdaki 'Hayır' oyları onları heyecanlandırıyor. Zannediyorlar ki bu puan onların başarısı. Halbuki 90 yıldır her şeye 'Hayır' diyorlar ama hala var olan oylarını bir puan artıramadılar. 15 yıldır tek başına iktidar olan bir parti karşısında ana muhalefet partisi bir puan bile oylarını artırmaz mı? O 'Hayır' oylarını kendilerine yazmasınlar. Bizler, milletimizden zor bir iş talep ettik. Derdimizi yeteri kadar anlatamadık. O yüzden yüzde 48,6 'Hayır' çıktı. Eğer biz derdimizi daha iyi anlatabilsek, sistemin getirilerini daha net bir şekilde milletimizin önüne sunabilseydik, 'Evet' oyları çok daha yüksek çıkacaktı."

Turan, CHP'nin hiçbir şey üretmediğini, yarın seçim yapılsa yine aynı oyu alacağını iddia etti. CHP'nin, hiç bir zaman 'bir iş yapayım, millete hizmet üreteyim derdinde olmadığını' belirten Turan, şu görüşlere yer verdi:

"Bakın birçok ilçe ve belde yıllarca onların yönetimindeydi. Buraya dair tek bir projeleri oldu mu? Dişe dokunur tek bir iş yaptılar mı? Buradaki örnek, CHP'nin genel siyasetini çok iyi yansıtıyor. Yarın seçim yapılsa CHP yine yüzde 25 alacak. Tek bir puan bile artıramayacaklar. Hala korku pompalayarak milletten destek alacaklarını zannediyorlar. Ama bu millet korkuya oy vermez. Bu millet hizmet üretene, iş yapana oy verir."

Ziyarette, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş ve AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer de hazır bulundu.