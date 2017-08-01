Aydın'da eşini sokak ortasında darp eden Mahmut G. (34), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ali İhsan G.'yi (40) koyun kırpma makası ile öldürdü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Durmuş Ali Kılınç'ın aktardığı bilgilere göre olay, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden geçen ay çıktığı belirtilen evli ve 5 çocuk babası Mahmut G., iddiaya göre alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi T.G'yi darp etmeye başladı. 5 çocuk babası Ali İhsan G., araya girip kardeşi Mahmut G,'yi sakinleştirmek istedi. Mahmut G., bu kez ağabeyi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mahmut G. eline geçirdiği koyun kırpma makasını ağabeyinin kalbine sapladıktan sonra kaçtı. Ağabey hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Saldırgan kardeş ise saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı. Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, mahallede madde bağımlılığının yüksek olması nedeniyle bu tür olayların sıkça yaşandığını belirterek yetkililerden önlem istedi.

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