Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Ö., eşi ve çocuklarının da bulunduğu evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö. kurtarılamadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre olay Kepez ilçesi, Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Ö. (40) sabah eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından 2 yaşındaki kızına süt ve mama almak için markete giden Ö., döndükten sonra odasına çekilip beylik tabancasıyla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine odaya giren eşi, Ö.'yü kanlar içinde yerde buldu. Eşinin çığlıklarını duyup gelen komşuları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan A.Ö. kurtarılamadı.