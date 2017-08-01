İstanbul'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, 79'u trafik polisi 148 kişi serbest bırakıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan ve kentin bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin vererek rüşvet aldıkları ileri sürülen 79 polis memurunun da aralarında bulunduğu 148 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı, 79'u polis 135 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından, 7'si trafik polisi 42 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 93 zanlı tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikte de 72'si polis 93 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.