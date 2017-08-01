Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin 8. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.





Yaralı bulunan İranlı turist J.P. sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. J. P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.







Jandarma ekipleri, J. P.'nin vücudunda darp ve yanık izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, olayla ilgili olarak J.P'nin otelde birlikte kaldığı N.A.'nın ifadesine başvurdu.





N. A. ifadesinde aynı otelde kalan M. T. ile sevgilisinin tartıştığını, M. T.'nin sevgilisine alkol şişesiyle vurarak yaraladığını ve sonrasında da odayı ateşe verdiğini iddia etti.





Jandarma, çelişkili ifadeleri ve vücudunda boğuşma izleri bulunan N. A.'yı ve M.T.'yi gözaltına aldı.



