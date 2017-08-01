İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir çiftin tango gösterisi yolcular tarafından büyük ilgi çekti. Bol bol alkış alan dans gösterisini yolcular cep telefonları ile kaydetmeyi de ihmal etmedi.





Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı konumundaki İstanbul Atatürk Havalimanı zaman zaman yolcuların şovlarına da ev sahipliği yapıyor. Atatürk Havalimanı’ndan Almatı’ya gidecek olan bir çiftin dans şovu renkleri görüntülere yol açtı. Gidiş katında çiftin, uçuş öncesi tango’dan figürler sergilemesi büyük ilgi gördü. Müzik eşliğinde dans eden çifti yolcular şaşkın bakışlarla izledi. Renkli anların yaşandığı tango şovunda çift birçok figür sergiledi. Yolcular, dans eden çifte teşekkür ederek, beğenilerini dile getirdiler. Özellikle turistler cep telefonları ile dans gösterisini kaydetmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada da görüntüler ilgiyle izlendi.

İstanbul Atatürk Havalimanı