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İstanbul Beyoğlu'nda otobüsteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

İstanbul Beyoğlu'nda otobüsteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda toplu taşıma aracında bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma, otobüsten indikten sonra silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi yaralandı

01 Ağustos 2017 Salı, 20:14:08 Güncelleme: 20:20:31

Habertürk Habaer Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kabristan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (24) adlı bir kişi, otobüste bir kişiyle tartıştı. Bir süre sonra Kulaksız Durağı'nda otobüsten inen 2 kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz şahıs silahını ateşledi ve M.T.'yi ayağından yaraladı.



Zanlı kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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