Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2017 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için sonuçlar bekleniyor. Sınav sonuçlarını bekleyen binlerce aday merakla "KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. Peki KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT), 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılmış ve ardından sınavdan çıkan adaylar sonuçlar için bekleyişe geçmişti.

Sınav sonuçlarını bekleyen binlerce aday, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi araştırıyor. KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmat arihi ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor.

ÖSYM'de yer alan bilgiye göre, KPSS ÖABT sınav sonuçları 04 Ağustos 2017 tarihinde saat 23.59'a kadar açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuçlara erişebilecek.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

4 Ağustos'ta açıklanacak olan KPSS ÖABT sınav sonuçlarını öğrenmek için adayların ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapması gerekmektedir.

Ardından karşılarına gelen ekranda "KPSS ÖABT sınav sonuçları"nı seçip T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi'ni yazmaları gerekiyor. Adaylar, son olarak da Sorgula butonu ile KPSS ÖABT sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

sınava, atandığı salonda girmesi,

sınavın cevaplama süresi başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına/sınav kitapçığının ilgili alanına işaretlemiş olması,

cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

soru kitapçığı ile cevap kâğıdına/sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

sınav sonunda soru/sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

KPSS ÖABT Sonuçları

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı