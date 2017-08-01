Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı M.M. yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin durumundan şüphelendi. Arama hangarına çekilerek kontrol edilen otomobilin bagaj kısmı ile arka koltuk arasındaki boşluğa zulalanmış özel bölmede gizlenmiş haldeki kadın yakalandı. Vize ihlali bulunduğu belirlenen Kırgızistan uyruklu A.M'nin (28), ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edileceği bildirildi.

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