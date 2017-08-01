ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rıza Sarraf Mehmet Hakan Atilla
GÜNDEM

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Rıza Sarraf'tan ayrı yargılanmayı talep etti

Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak Genel Müdürlük emrine verilen New York'ta tutuklu Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı, müvekkili iş adamı Rıza Sarraf'ın dosyasından ayrı yargılanmasını istedi

01 Ağustos 2017 Salı, 21:53:17 Güncelleme: 22:17:17 AA

Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak Genel Müdürlük emrine verilen New York'ta tutuklu Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı, iddianamenin reddedilmesini ya da müvekkilinin iş adamı Rıza Sarraf'ın dosyasından ayrı yargılanmasını istedi.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamaları ile Sarraf ve 3 kişi ile New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları mahkemeye yeni dilekçe sundu.

Mektupta, ekim ayında 5 sanığın yargılanması için hazırlanan iddianamenin görevsizlik nedeniyle reddedilmesi talep edildi.

Avukatlar, bunun mümkün olmaması halinde ise Atilla'nın dosyasının Sarraf'ınkinden ayrılmasını ve yargılamanın ayrı yapılmasını talep etti.

Öte yandan mahkeme Atilla'nın kefalet başvurusunun görüşülmesi için 15 Ağustos'ta duruşma yapılabileceğini bildirdi.

Atilla'nın avukatlarının da onay verdiği tarih için savcılığın görüşü bekleniyor.

Atilla'nın avukatları daha önceki başvurularında da mahkemeye kefaletle serbest bırakılma teklifi sunmuştu.

Atilla ve eşinin tüm mal varlıklarının karşılık olarak gösterildiği başvuruda müvekkillerinin Manhattan'da mahkemeye yakın bir ev tutacağını ve elektronik izleme yöntemlerini kabul edeceği belirtilmişti.

Atilla, 27 Mart'ta JFK Havalimanından Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

  • halkbank
  • rıza sarraf
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Bu abd tez zamanda yok olur inşallah.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER