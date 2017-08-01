ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir ohal
GÜNDEM

İzmir Valiliği'nden havai fişek ve maytap yasağı!

İzmir Valiliği, özellikle düğünlerde ve maçlarda sıklıkla kullanılan havai fişek ve maytap gibi maddelerin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı

01 Ağustos 2017 Salı, 22:25:36 Güncelleme: 22:30:47 DHA

İzmir Valiliği, zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan maytap ve havai fişek gibi malzemelerin kullanımını ve satışını yasakladı.

DHA'nın haberine göre, İzmir Valiliği, bu tür maddelerin son yıllarda düğünlere, kutlamalarda ve özellikle de futbol maçlarında sık sık kullanılmasının olumsuzluklara neden olması nedeniyle gelen şikayetleri göz önüne alarak OHAL kapsamında maytap, havai fişek ve meşale gibi pirotektik maddelerin kullanımını yasakladığını duyurdu. Zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan bu maddelerin satışının da yapılamayacağı öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER