Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu. Eğitim görecekleri üniversiteyi öğrenmek için bekleyişini sürdüren adaylar, "tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. Peki LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli mi? İşte detaylar...

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci boyunca adaylar puanlarının uygun olduğu üniversite bölümlerine tercihlerini yapmış ve ardından sonuçların açıklanması için bekleyişe geçmişti.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları hangi üniversitede eğitim göreceğini öğrenmiş olacak ve ardından kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıracaklar.

LYS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM tarafından resmi bir tarih paylaşılmadı ancak tahminlere göre 10 Ağustos veya 11 Ağustos tarihlerinde LYS tercih sonuçları açıklanacak ve adaylar yaptıkları tercihler arasından hangi üniversite bölümünü kazandığını öğrenebilecekler.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversiteyi öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM, Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden bir sayfa oluşturacak.

Adaylar bu sayfada istenilen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi gibi bilgileri girerek, LYS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler ve kazandıkları üniversiteyi görüntüleyebilecekler.

Tercih sonuçları, yalnızca internet üzerinden ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanacak ve adaylara posta yoluyla herhangi bir şekilde gönderim yapılmayacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Tercih Sonuçları

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