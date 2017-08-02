14.5'luk tampon indiren kasis!

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 05:58:39 | Güncelleme: 06:22:51
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DAHA önce Boğaz ve Haliç köprüleri başta olmak üzere, birçok viyadük ve köprüde yapılan güçlendirme çalışmaları kapsamında yollara konulan kasisler, trafik yoğunluğuna ve kazaya neden olmuştu.
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Kasis vakalarından biri de geçen pazar 4. Levent’te yaşanmıştı. Viyadüğün güçlendirilmesi kapsamında yola 10 santimlik demir kasis yerleştirilince sürücüler neye uğradığını şaşırmış, motosikletli 2 polis de kasiste savrulup ölümden dönmüştü.
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Bu kazanın duyulmasının ardından her gün Levent’ten geçen İstanbullulardan çok sayıda mesaj almış, sürücülerin şikâyetlerini de ‘4. Levent’te kasis görünümlü duvar’ başlığıyla dile getirmiştik. İstanbulluların isyanı 4. Levent’le sınırlı da değil.
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Sadece güçlendirme çalışmaları kapsamında değil, hız kontrolü için konulan kasisler de tepki çekiyor. Özellikle Beylikdüzü, Yeşilköy, Bağcılar ve Kadıköy’de sorun büyük. İstanbullular, hem kasislerin yüksekliğinden dert yanıyor hem de yeterli uyarı tabelası olmamasından...
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Gazete Habertürk'ten Can Mete şikâyetlere konu olan kasisleri tek tek inceledi. Sonuç; Türk Standartları Enstitüsü’ne göre şehir içinde 4.5 santim olması gereken kasisler 14.5 santimi buluyor. Uyarı tabelaları ise kasisin hemen dibinde... Zaten trafik uzmanları da bu iki önemli problem üstünde duruyor....
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‘ÇARE HIZ KORİDORU’
Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz, kasis yerine hız koridoru uygulamasının uygun olduğunu savunuyor: “Kasislerin hangi merciler tarafından neye göre planlandığı büyük bir merak konusu. Gerek genişlik gerek yükseklik olarak bir standart yok. Kiminin eni büyük kiminin boyu .
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Ayrıca uyarıların 50 metre gibi bir mesafeden yapılması kazaya davetiye çıkarıyor. Örneğin Bağdat Caddesi’nde yarışları engellemek için 500 metre aralıklarla kasisler yerleştirildi ama çözüm olmadı. Yarışlar yapılmaya, kazalar da olmaya devam ediyor. Kasis yerine modern ülkelerde olduğu gibi hız koridorları uygulanmalı.
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Bazı bölgelerde 50 km limitle uygulanıyor ve sonuçları da gayet olumlu. Mesela tünellerde hız aşımı yapılmıyor çünkü bu sistem uygulanıyor ve yaptırımları ağır. 2009’da trafik kazalarını yüzde 50 azaltacağız diye yola çıkıldı ama hiçbir şey değişmedi. Levent’teki kazadan sonra bir süre kasis üstünde durulacaktır. Bize kalıcı çözümler lazım.’’
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‘STANDARDA AYKIRI’
Yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı İstanbul’daki kasislerin standart dışı olmasına dikkat çekiyor: “Levent’teki kasis tamamen standartlara aykırı. Demir kasis olmaz, kauçuk olmalı. TSE 6283’e uygun olan kasis tipi şehiriçi standarttır.
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Ana arter bir yerde 4.5 santimden yüksek olmayan, üzerinde kedi gözü olan kasisler kullanılmalı. 50 santim aralıklarla reflektif malzemeyle kaplanmalı. Uyarılar, 150 metre önceden başlamalı.”
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‘BEYLİKDÜZÜ AYKIRI’
Ada Çiftliği Caddesi’ndeki devasa kasisin yüksekliği 14.5 santim.
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BAĞCILAR
İnönü Caddesi’ndeki kasis, 8 santim yüksekliğinde. Standartın neredeyse 2 katı.
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YEŞİLKÖY
Hamdullah Suphi Tanrıöver Sokak’ta peş peşe 2 kasis var. Biri 8, diğeri 9 santim.
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DÜNYA HOLOGRAMA GEÇTİ
YOL güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı, dünyanın pek çok ülkesinde yola tümsek yapmak yerine 3D hologram kasisler kullanıldığını, sürücülerin hızlarını bu şekilde düşürdüğünü anlattı: “Hologramla hem hız sorunu çözülüyor hem de kasis nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçiliyor.”
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İleri sürüş teknikleri uzmanları ise kasislere girerken sürücülere şu uyarılarda bulunuyor: “Kasis görüldüğünde frene basarak aracı yavaşlatın ancak kasisten geçerken kesinlikle fren bırakılmalıdır. Aksi halde aracın ön takımı ve yürüyen aksamı zarar görür.”