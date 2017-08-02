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14.5'luk tampon indiren kasis!

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 05:58:39

  • 1 14.5'luk tampon indiren kasis!
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    DAHA önce Boğaz ve Haliç köprüleri başta olmak üzere, birçok viyadük ve köprüde yapılan güçlendirme çalışmaları kapsamında yollara konulan kasisler, trafik yoğunluğuna ve kazaya neden olmuştu. 

     

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    Kasis vakalarından biri de geçen pazar 4. Levent’te yaşanmıştı. Viyadüğün güçlendirilmesi kapsamında yola 10 santimlik demir kasis yerleştirilince sürücüler neye uğradığını şaşırmış, motosikletli 2 polis de kasiste savrulup ölümden dönmüştü. 

  • 3 14.5'luk tampon indiren kasis!
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    Bu kazanın duyulmasının ardından her gün Levent’ten geçen İstanbullulardan çok sayıda mesaj almış, sürücülerin şikâyetlerini de ‘4. Levent’te kasis görünümlü duvar’ başlığıyla dile getirmiştik. İstanbulluların isyanı 4. Levent’le sınırlı da değil. 

  • 4 14.5'luk tampon indiren kasis!
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    Sadece güçlendirme çalışmaları kapsamında değil, hız kontrolü için konulan kasisler de tepki çekiyor. Özellikle Beylikdüzü, Yeşilköy, Bağcılar ve Kadıköy’de sorun büyük. İstanbullular, hem kasislerin yüksekliğinden dert yanıyor hem de yeterli uyarı tabelası olmamasından... 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 14.5'luk tampon indiren kasis!
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    Gazete Habertürk'ten Can Mete şikâyetlere konu olan kasisleri tek tek inceledi. Sonuç; Türk Standartları Enstitüsü’ne göre şehir içinde 4.5 santim olması gereken kasisler 14.5 santimi buluyor. Uyarı tabelaları ise kasisin hemen dibinde... Zaten trafik uzmanları da bu iki önemli problem üstünde duruyor....

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    HABERİN DEVAMI

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