14.5'luk tampon indiren kasis!

7 | 17

Ayrıca uyarıların 50 metre gibi bir mesafeden yapılması kazaya davetiye çıkarıyor. Örneğin Bağdat Caddesi’nde yarışları engellemek için 500 metre aralıklarla kasisler yerleştirildi ama çözüm olmadı. Yarışlar yapılmaya, kazalar da olmaya devam ediyor. Kasis yerine modern ülkelerde olduğu gibi hız koridorları uygulanmalı.